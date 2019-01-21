Гарет Саутгейт: "Возглавлять сборную Англии - это большая честь"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что ему нравится возглавлять национальную сборную страны. Он также отметил, что для него это большая честь.

- Я еще молодой тренер, провел менее 200 матчей, поэтому для меня большая честь быть в той роли, в которой я нахожусь, - приводит Sky Sports слова Саутгейта. -Мне это очень нравится. Думаю, что в жизни очень важно наслаждаться тем, что ты делаешь. У нас был лучший за 28 лет гол, у нас есть полуфинал Лиги Наций этим летом и впереди Чемпионат Европы в 2020 году. Это захватывающее время быть с командой. Не думаю, что мы продвинулись так далеко, как можем. Я думаю, нам есть куда расти.

Контракт Саутгейта со сборной рассчитан до окончания чемпионата мира-2022. Он возглавил национальную команду в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Под руководством Саутгейта на чемпионате мира в России англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала и заняли в итоге четвертое место.