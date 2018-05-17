Гарет Саутгейт: "В сборной Англии много молодых игроков, потому что они - лучшие"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал на ЧМ-2018 много молодых игроков. По его словам, они лучшие в своем амплуа.

– Мы выбрали много молодежи, потому что эти игроки – лучшие, – цитирует AFP Саутгейта. – Возможно, смело приглашать игроков, не имеющих большого опыта, но мы должны верить в них. Да, они играли за сборную меньше, чем немцы, испанцы, бразильцы. Но такого наше положение сейчас. В чемпионате Англии всего 33 процента игроков – англичане. Это уникальная ситуация. Но мы полны энтузиазма.