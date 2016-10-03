Гарет Саутгейт: "Руни - выдающийся лидер сборной Англии"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил информацию о том, что нападающий Уэйн Руни останется капитаном команды, несмотря на малое количество игрового времени в "Манчестер Юнайтед". Англичане сыграют с Мальтой (8 октября) и Словенией (11 октября) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

- Решение назначить капитаном сборной Англии Руни довольно просто, - цитирует Sky Sports Саутгейта. - Он является выдающимся лидером этой команды. У меня не было никаких сомнений по поводу того, оставлять ли его капитаном. Тем не менее, в такой команде, как сборная Англии, не может быть один лидер. Например, в мое время на Euro-1996 в составе было семь капитанов своих клубов, поэтому на плечи Уэйна ложится большая ответственность.