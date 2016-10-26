Гарет Саутгейт: "Руни все еще значим для сборной Англии"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. Форвард не имеет регулярной практики, но в сборной на него по-прежнему рассчитывают.

– Руни остается капитаном сборной Англии, – цитирует Sky Sports Саутгейта. – Хотя он не был в основном составе на матч со Словенией (0:0), я считаю, что он обладает большим влиянием на команду. И это не изменится. Он все еще очень значим для сборной.