11:38 | ФУТБОЛ — Англия

Гарет Саутгейт: "Руни все еще значим для сборной Англии"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. Форвард не имеет регулярной практики, но в сборной на него по-прежнему рассчитывают.

– Руни остается капитаном сборной Англии, – цитирует Sky Sports Саутгейта. – Хотя он не был в основном составе на матч со Словенией (0:0), я считаю, что он обладает большим влиянием на команду. И это не изменится. Он все еще очень значим для сборной.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ну и ...?

ага, в перерывах чипсы и пивко подгоняет.

11:47

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