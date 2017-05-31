Гарет Саутгейт: "Руни в MLS? Это далеко не уровень премьер-лиги"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не стоит рассматривать MLS и чемпионат Китая для продолжения карьеры. Специалист считает, что в США уровень чемпионата ниже, чем в Англии.

– Я понимаю, что когда не вызываю в команду Руни, возникает много разговоров, – цитирует Telegraph Саутгейта. – Очевидно, что он не попал в команду, потому что мало играл за свой клуб. Слышал, что у Уэйна есть планы относительно своего будущего.

Я видел несколько матчей MLS, но это далеко не уровень премьер-лиги. Про китайскую лигу знаю мало, если честно. Хочется, чтобы наши футболисты проводили больше важных матчей в карьере. Для них это было бы хорошим тестом.

Напомним, что Руни не был вызвал в сборную. В этом сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее сообщалось, что в его кандидатуре заинтересован "Стоук Сити" и "Эвертон".