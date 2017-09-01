Гарет Саутгейт: "Руни - футболист масштаба Месси"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что завершение международной карьеры Уэйном Руни должно раскрыть лидерские качества других игроков. Кроме того, он не исключил, что Руни может передумать.

– Мы говорим об игроке масштаба Лионеля Месси, – цитирует AFP Саутгейта. – После ухода из сборной Джеррарда в 2014 году именно Руни должен был взять на себя большую ответственность. И в каком-то смысле остальным было проще спрятаться за его спиной. Теперь каждый должен взять на себя ответственность сам. Может ли Руни передумать перед чемпионатом мира? Мы когда-нибудь видели, чтобы игроки меняли свое решение? Да, видели.