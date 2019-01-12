Гарет Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включен в число кандидатов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Главным кандидатом на должность остается Маурисио Покеттино, однако в "МЮ" опасаются, что он не захочет уходить из "Тоттенхэма".

До конца сезона "МЮ" руководит Уле Гуннар Сульшер, который принял команду после отставки Жозе Моуринью. По окончании сезона он должен вернуться в норвежский "Мольде".

Контракт Саутгейта со сборной рассчитан до окончания чемпионата мира-2022. Он возглавил национальную команду в 2016 году после отставки Сэма Эллардайса, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Под руководством Саутгейта на чемпионате мира в России англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала и заняли в итоге четвертое место.