Гарет Саутгейт: "Кейн сравнивает свою статистику со статистикой Роналду и Месси"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поражен тем, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн знает точные статистические данные. По его словам, форвард сравнивает себя с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и "Реала" Криштиану Роналду.

- Кейн сейчас на вершине, он хочет стать лучшим, - цитирует Goal Саутгейта. - Он знает свои возможности. Я спросил у него, сколько на его счету игр и голов. Так он знает точные цифры! А еще он знает, сколько было голов в его возрасте у Роналду и Месси. Кейн хочет быть лучшим в мире, он способен на это.