Гарет Саутгейт: "Кэйхилл один из тех, кто точно знает, что нужно для победы"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему капитаном команды был назначен защитник "Челси" Гэри Кэйхилл. Сегодня англичане в товарищеском матче встретятся с командой Германии.

- Гэри в отличной форме, он один из тех в составе, кто точно знает, что нужно для победы, - цитирует пресс-служба "Челси" Саутгейта. - Он очень прибавил в этом сезоне, стал увереннее, стал лучше работать с мячом, его прогресс и зрелость видны в игре. Иногда его опыт недооценивается, потому что он тихо делает свое дело. Здорово, что он будет капитаном команды.

Трансляция матча Германия - Англия