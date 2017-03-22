10:18 | ФУТБОЛ — Англия

Гарет Саутгейт: "Кэйхилл один из тех, кто точно знает, что нужно для победы"

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему капитаном команды был назначен защитник "Челси" Гэри Кэйхилл. Сегодня англичане в товарищеском матче встретятся с командой Германии.

- Гэри в отличной форме, он один из тех в составе, кто точно знает, что нужно для победы, - цитирует пресс-служба "Челси" Саутгейта. - Он очень прибавил в этом сезоне, стал увереннее, стал лучше работать с мячом, его прогресс и зрелость видны в игре. Иногда его опыт недооценивается, потому что он тихо делает свое дело. Здорово, что он будет капитаном команды.

Трансляция матча Германия - Англия

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170322-0004.html

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