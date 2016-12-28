10:44 | ФУТБОЛ — Англия

Гарет Бэрри: "Лестер" не похож на себя, ему будет сложно повторить свой успех"

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Полузащитник "Эвертона" Гарет Бэрри после победы в матче 18-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (2:0) подчеркнул, что действующий чемпион не сможет повторить свой успех. По его словам, "лисы" не похожи на команду, которой были в минувшем сезоне.

- "Лестер" не похож на ту команду, которой был в прошлом сезоне, - приводит Sky Sports слова Бэрри. - Футбол - история об уверенности. Им будет сложно повторить свой успех, потому что случившееся происходит раз в жизни. Перед этой встречей мы знали, что одержим победу. Если покажем свой футбол и будем надежны в обороне.

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