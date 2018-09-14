Галлас рассказал о панических атаках у Сендероса перед матчами

Экс-защитник "Арсенала" Вильям Галлас рассказал, что у его бывшего одноклубника Филиппа Сендероса были панические атаки перед матчами. Швейцарец с 2003 по 2010 год выступал за лондонский клуб.

– Я знал Филиппа Сендероса, перед матчем ему нужно было много говорить, – цитирует RMC Галласа. – Можно было увидеть, что он вспотел, чувствовал себя нехорошо. Особенно против некоторых игроков. Перед играми против "Челси", против Дидье Дрогба он искренне паниковал. И, к сожалению, из-за этого он терял свои игровые способности, не играл хорошо. Против своих товарищей по команде он играл лучше.