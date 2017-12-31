Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола похвалил "Кристал Пэлас" за удачную игру в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:0). Лондонцы были близки к победе, но на 91-й минуте Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти. В первом тайме форвард Габриэл Жезус получил травму. По словам Гвардьолы, пропустит от одного до двух месяцев. Также повреждение получил Кевин Де Брейне, покинувший поле на носилках.

- Нужно отдать "Кристал Пэлас" должное, - цитирует BBC Гвардьолу. - У них хорошая команда. У нас были проблемы по ходу матча, но во втором тайме все было лучше. В концовке Эдерсон помог нам сохранить очко. Во вторник нам предстоит еще одна игра, так что нужно извлечь пользу из сегодняшней игры.

Габриэл Жезус выбыл на 1-2 месяца.

Трансферы в январе? Нам нужно сперва посмотреть, в каком состоянии Габриэл Жезус и Кевин Де Брейне, после этого мы посмотрим.