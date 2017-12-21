Габриэл Жезус сыграл в футбол с мамой

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус на своей странице в Инстаграме опубликовал видеоролик, в котором он играет с мамой в футбол. Футболист умудрился пару раз потерять мяч и упасть на пол.

Напомним, Жезус в скором времени может продлить контракт. Действующее соглашение истекает летом 2021 года, однако руководство клуба хочет повысить его зарплату за успешное выступление и продлить договор еще на два года. Если контракт будет подписан, то его оклад возрастет в два раза.

В этом сезоне нападающий принял участие в 16 матчах премьер-лиги, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.