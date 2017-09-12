Габриэл Жезус сыграл в баскетбол в бассейне. Видео

"Манчестер Сити" в своем Твиттере опубликовал видеоролик, в котором нападающий команды Габриэл Жезус исполняет штрафные баскетбольные броски в бассейне. Из трех попыток бразильский форвард реализовал две.

- Почти, Габриэл, - отмечается в подписи к видеоролику.

Напомним, Жезус выступает за "горожан" с зимы 2017 года. За это время во всех турнирах он принял участие в 14 матчах, забив 10 мячей.