Габриэл Жезус: "С нетерпением ждал первого гола за "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус после победы над "Вест Хэмом" (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии заявил, что клуб и игроки помогают ему освоиться в новой стране, и ему ничего не мешает сосредоточиться на футболе. В текущем сезоне в составе новой команды 19-летний футболист провел три матча, забил один мяч и отдал голевую передачу.

– Я очень рад, что забил, – цитирует BBC Жезуса. – Я с нетерпением ждал этого момента. Я старался помочь своей команде и в других аспектах игры. Процесс адаптации идет, мои товарищи по команде и клуб помогают мне. Это позволяет полностью сосредоточиться на футболе.