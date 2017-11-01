Габриэл Жезус: "Гвардьола убедил меня перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус сказал, что перед переходом в английский клуб получил гарантии от главного тренера Хосепа Гвардьолы в том, что он будет играть важную роль в команде. По словам бразильского форварда, это повлияло на его решение подписать контракт с "горожанами".

- Гвардбола звонил мне и сказал, что я буду очень важной частью команды, - цитирует FourFourTwo Жезуса. - Очевидно, тот факт, что во мне заинтересованы, сыграл роль при принятии мной решения перейти в "Сити", хотя мной интересовались многие клубы.

Напомним, Жезус подписал контракт с "Манчестер Сити" летом 2016 года, но дебютировал за новый клуб в январе 2017 года. За это время он принял участие в 25 матчах, забив 15 мячей.