Габриэл Паулиста расплакался, говоря о "Шапекоэнсе"

Защитник "Арсенала" Габриэл Паулиста не смог сдержать слез, говоря о трагической гибели игроков "Шапекоэнсе". 28 ноября самолет с футболистами, летевший на финал Южноамериканского кубка, разбился. В катастрофе выжили только вратарь Жаксон Фолманн и защитники Нету и Алан Рушел. По словам Габриэла, он хотел поговорить в свой день рождения, 26 ноября, с главным тренером команды Кайо Жуниором, но отложил беседу.

"У нас есть групповой чат с друзьями из Бразилии, в котором я написал: "Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня". Я сказал это, потому что на свой день рождения я хотел поговорить с Кайо Жуниором и по какой-то причине оставил это на потом. И затем произошла эта трагедия. Поэтому если вы знаете, что должны что-то сделать, сделайте это, потому что мы не знаем, что будет завтра", - сказал Габриэл Паулиста.