Габбьядини перешел в "Саутгемптон", чтобы сыграть на ЧМ-2018

Агент нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри заявил, что его клиент перебрался в Англию ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную Италии. Мировое первенство пройдет в следующем году в России.

– Цель Габбьядини состоит в том, чтобы поехать на чемпионат мира-2018, – цитирует Football Italia Пальяри. – Он выбрал чемпионат Англии, чтобы доказать на поле, что заслуживает вызова в сборную Италии. Он может играть на нескольких позициях. Думаю, у него есть все качества, чтобы сыграть на мировом первенстве в России.