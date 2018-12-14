20:22 | Футбол — Англия

Футбольно-рождественский свитер Гвардьолы. Видео, создающее новогоднее настроение

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола удивил журналистов, появившись на пресс-конференции в вязаном свитере. Выполнен он в традиционном рождественском стиле, но при этом в него добавлены футбольные элементы - фанаты с шарфами, название и символика "Манчестер Сити". В таком же свитере был представитель пресс-службы.

- Очень милый свитер, Пеп! - произнес один из журналистов.

- Спасибо большое. Я могу подарить вам его после пресс-конференции. С подписью. Выберите футболиста.

 

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