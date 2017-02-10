Футбольная ассоциация Англии скрывает информацию о 13 футболистах, сдавших положительные тесты на наркотики

Тринадцать футболистов показали положительный результат после сдачи допинг-тестов с 2012 года, сообщает Daily Mail. Однако Футбольная ассоциация Англии (FA) скрывает фамилии спортсменов. Игроков проверяли на кокаин и экстази, которые они могли принимать в выходные дни, для реабилитации.

Ассоциация планирует провести около пяти тысяч тестов до 2018 года, в том числе три тысячи – уже в текущем розыгрыше чемпионата. Как отмечают английские СМИ, одним из футболистов, попавших в число 13, стал нападающий "Стоук Сити" Саидо Берахино, сдавший положительный тест. Ассоциация может дисквалифицировать его на восемь матчей.

Официально известны фамилии лишь двух игроков, которые попались на употреблении наркотических веществ. Это голкипер "Росс Каунти" Аарон Маккэри и полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джози Бакстер.