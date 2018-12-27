Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Эмери за бросок бутылки в матче с "Брайтоном"

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, сообщает BBC. Поводом послужило поведение 47-летнего специалиста в матче 19-го тура премьер-лиги против "Брайтона" (1:1).

В концовке встречи Эмери пнул бутылку, которая попала в фаната "Брайтона". Позже специалист извинился за свой поступок. Эмери должен ответить на обвинения до 2 января.

"Арсенал" занимает 5-е место в чемпионате Англии, имея в активе 38 очков после 19 туров.

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