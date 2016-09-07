Футбольная ассоциация Англии поддержит ван Прага на выборах президента УЕФА

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержит голландца Михаэля ван Прага на выборах президента УЕФА, информирует пресс-служба FA. Также кандидатом на пост главы организации является президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин. Выбора пройдут 14 сентября в Афинах.

Ван Праг является главой Королевского футбольного союза Голландии. Ранее на пост также претендовал президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, однако он снял свою кандидатуру с выборов.