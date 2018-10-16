Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании мата после победы над "Ньюкаслом"

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в использовании нецензурных выражений. Португальский специалист выругался матом после волевой победы над "Ньюкаслом" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2).

Mourinho allegedly mouthed “f*das filhos de pu*a” in Portuguese after the Newcastle game which means “f**k off sons of b*****s”. #mufc [Mail] pic.twitter.com/1gKMXhKflY – United Xtra (@utdxtra) 16 октября 2018 г.

- Утверждается, что он употребил оскорбительные выражения, что было зафиксировано в кадре, - приводит Sky Sports отрывок из заявления ФА.

Моуринью должен ответить на обвинения до 19 октября.

После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.

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