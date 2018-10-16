16:12 | Футбол — Англия

Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании мата после победы над "Ньюкаслом"

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Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью в использовании нецензурных выражений. Португальский специалист выругался матом после волевой победы над "Ньюкаслом" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2).

- Утверждается, что он употребил оскорбительные выражения, что было зафиксировано в кадре, - приводит Sky Sports отрывок из заявления ФА.

Моуринью должен ответить на обвинения до 19 октября.

После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.

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