Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника "Вест Хэма" в расизме

Футбольная ассоциация Англии (ФА) завела дело в отношении бывшего сотрудника "Вест Хэма" Тони Генри, который отвечал за поиск игроков на рынке. "Вест Хэм" уволил Генри в февраля 2018 года, когда Daily Mail опубликовала письмо функционера, в котором он пишет, что лондонцы не будут подписывать африканцев, поскольку они недисциплинированные. В "Вест Хэме" такое заявление посчитали неприемлемым.

ФА на своем официальном сайте сообщила, что обвиняет Генри в неподобающем оскорбительном поведении на расовой почве. До 15 мая Генри должен ответить на обвинения ФА, после чего она вынесет решение.