Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать Бернарду Силву за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (ФА) приняла решение не наказывать вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силву по итогам матча чемпионата Англии с "Бернли" (3:0), сообщает Sky Sports. Напомним, дело было заведено на португальца, поскольку он подозревался в симуляции. В этом поединке он заработал пенальти.
ФА не нашла формального повода для наказания Бернарду Силвы, рассмотрев эпизод с пенальти.
poxi53
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
20:33