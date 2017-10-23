Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать Бернарду Силву за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (ФА) приняла решение не наказывать вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силву по итогам матча чемпионата Англии с "Бернли" (3:0), сообщает Sky Sports. Напомним, дело было заведено на португальца, поскольку он подозревался в симуляции. В этом поединке он заработал пенальти.

ФА не нашла формального повода для наказания Бернарду Силвы, рассмотрев эпизод с пенальти.