Футбольная ассоциация Англии начала расследование драки фанатов "Вест Хэма" и "Челси"

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование драки, которая случилась в концовке матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" - "Челси" (2:1). Болельщики обеих команд устроили массовую драку, преодолев зону безопасности. В итоге были арестованы семь человек.
West Ham vs Chelsea #scenes 👊 pic.twitter.com/COfoTZD6b0– Football Fights (@footbalIfights) 26 октября 2016 г.
Akaki
Приятно видеть, что проказа толерастии еще не окончательно умертвила Европу. Хотя дела там в этом смысле очень печальны.
17:37