16:53 | ФУТБОЛ — Англия

Футбольная ассоциация Англии начала расследование драки фанатов "Вест Хэма" и "Челси"

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Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование драки, которая случилась в концовке матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" - "Челси" (2:1). Болельщики обеих команд устроили массовую драку, преодолев зону безопасности. В итоге были арестованы семь человек. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Akaki

Приятно видеть, что проказа толерастии еще не окончательно умертвила Европу. Хотя дела там в этом смысле очень печальны.

17:37

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