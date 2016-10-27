Футбольная ассоциация Англии начала расследование драки фанатов "Вест Хэма" и "Челси"

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование драки, которая случилась в концовке матча 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" - "Челси" (2:1). Болельщики обеих команд устроили массовую драку, преодолев зону безопасности. В итоге были арестованы семь человек.