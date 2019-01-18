Футболисты "МЮ" хотят, чтобы Сульшер продолжил работу в следующем сезоне

Игроки "Манчестер Юнайтед" желают, чтобы нынешний главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер остался в команде на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

До того, как возглавить "МЮ", Сульшер работал с "Мольде". Согласно договоренности с норвежским клубом, после окончания текущего сезона специалист вернется туда.

Футболисты "красных дьяволов" считают, что 45-летний Сульшер привнес свежести в действия команды. Под его руководством "Манчестер" одержал шесть побед в шести матчах. Отмечается, что Майкл Кэррик и Киран Маккенна, работающие под руководством Сульшера, также поддерживают эту идею.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч подопечные сыграют в субботу, 19 января. На "Олд Траффорд" они примут "Брайтон". Начало встречи в 18:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

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