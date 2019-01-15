Футболисты "Фулхэма" подрались во время сеанса йоги

Два игрока "Фулхэма" Абубакар Камара и Александр Митрович подрались во время сеанса йоги, сообщает GFFN. Инцидент произошел на прошлой неделе. Отмечается, что причиной драки мог стать момент во время матча с "Хаддерсилдом", когда Камара не дал Митровичу пробить пенальти и не реализовал его сам.

Во время сеанса йоги Камара грубо обратился к инструктору, Митрович в резкой форме сделал тому замечание.

Отмечается, что главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери принял решение расстаться с Камара в зимнее трансферное окно.

"Фулхэм" проиграл три последних матча и занимает предпоследнее место в таблице английской премьер-лиги с 14 очками после 22 матчей.

Митрович в нынешнем сезоне забил 8 голов в 22 матчах, Камара - 3 в 13.