"Фулхэм" заинтересовался полузащитником "Ювентуса" Пьяцей

"Фулхэм" хочет взять в аренду хорватского полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцу, сообщает Football Italia.

Также лондонский клуб настаивает на праве выкупа за 20 миллионов евро. Главный тренер команды Клаудио Раньери видит в Пьяце главную тренсферную цель января, информирует Tuttosport.

Последние полгода Пьяца играл в аренде в "Фиорентине". Он провел 16 матчей за "фиалок", в которых забил один гол.

Марко Пьяца является игроком сборной Хорватии. За свою национальную команду он сыграл 24 матча и отметился одним забитым мячом.