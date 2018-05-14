"Фулхэм" победил "Дерби" и вышел в финал плей-офф за место в премьер-лиге

"Фулхэм" обыграл "Дерби" в ответном матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге - 2:0. В первой игре "Дерби" победил со счетом 1:0, таким образом, лондонцы пробились в решающий матч.
Соперник "Фулхэма" по финалу за место в премьер-лиге определится в противостоянии "Мидлсбро" и "Астон Виллы". Первую встречу "Астон Вилла" выиграла - 1:0.
Первенство Англии
Чемпионшип
Плей-офф за место в премьер-лиге
1/2 финала
Ответный матч
"Фулхэм" - "Дерби" - 2:0 (0:0)
Голы: Сессеньон, 47 (1:0). Одой, 66 (2:0).
Первый матч - 0:1
Thomas_Boy_
Надеюсь, в финале "Астон Вилла" выиграет. Если она туда попадет...
23:59 14 мая