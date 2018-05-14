23:47 14 мая | Футбол — Англия

"Фулхэм" победил "Дерби" и вышел в финал плей-офф за место в премьер-лиге

1

"Фулхэм" обыграл "Дерби" в ответном матче 1/2 финала плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге - 2:0. В первой игре "Дерби" победил со счетом 1:0, таким образом, лондонцы пробились в решающий матч. 

Соперник "Фулхэма" по финалу за место в премьер-лиге определится в противостоянии "Мидлсбро" и "Астон Виллы". Первую встречу "Астон Вилла" выиграла - 1:0.

Первенство Англии

Чемпионшип

Плей-офф за место в премьер-лиге

1/2 финала

Ответный матч

"Фулхэм" - "Дерби" - 2:0 (0:0)

Голы: Сессеньон, 47 (1:0). Одой, 66 (2:0).

Первый матч - 0:1

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy_

Надеюсь, в финале "Астон Вилла" выиграет. Если она туда попадет...

23:59 14 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!