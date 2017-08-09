"Фулхэм", "КПР", "Уиган" и "Рединг" вышли во 2-й раунд Кубка лиги

В Англии состоялись матчи 1-го раунда Кубка лиги. В следующий этап соревнований пробились 28 команд: "Аккрингтон Стэнли", "Брентфорд", "Барнсли", "Бирмингем", "Донкастер", "Бристоль Сити", "Бристоль Роверс", "Блэкберн", "Чарльтон", "Ипсвич", "МК Донс", "Кардифф", "Карлайл Юнайтед", "Рочдэйл", "Миллуол", "Норвич", "Ноттингем Форрест", "Барнет", "КПР", "Ротерхэм", "Шеффилд Уэнсдей", "Ньюпорт Каунти", "Уиган", "Вулверхэмптон", "Фулхэм", "Сканторп Юнайтед", "Челтенхэм Таун" и "Рединг".
Кубок лиги
1-й раунд
"Аккрингтон Стэнли" - "Престон Норт Энд" - 3:2 (1:0)
"Уимблдон" - "Брентфорд" - 1:3 д.в. (1:0, 0:1, 0:2)
"Барнсли" - "Моркамб" - 4:3 (2:1)
"Бирмингем Сити" - "Кроули Таун" - 5:1 (3:0)
"Брэдфорд Сити" - "Донкастер" - 2:3 (1:1)
"Бристоль Сити" - "Плимут" - 5:0 (4:0)
"Бристоль Роверс" - "Кембридж Юнайтед" - 4:1 (2:0)
"Ковентри" - "Блэкберн Роверс" - 1:3 (1:2)
"Эксетер Сити" - "Чарльтон Атлетик" - 1:2 (0:0)
"Лутон Таун" - "Ипсвич" - 0:2 (0:1)
"Гримсби Таун" - "Дерби Каунти" - Прерван на 19 минуте из-за плохой погоды при счете 0:1.
"Форест Грин Роверс" - "МК Донс" - 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)
"Кардифф Сити" - "Портсмут" - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
"Флитвуд Таун" - "Карлайл Юнайтед" - 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:1)
"Мэнсфилд" - "Рочдэйл" - 0:1 (0:1)
"Миллуолл" - "Стивинэйдж" - 2:0 (0:0)
"Норвич" - "Суиндон" - 3:2 (3:1)
"Ноттингем Форест" - "Шрусбери Таун" - 2:1 (1:0)
"Петерборо" - "Барнет" - 1:3 (1:2)
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Нортхэмптон Таун" - 1:0 (1:0)
"Ротерхэм Юнайтед" - "Линколн Сити" - 2:1 (1:0)
"Шеффилд Уэнсдей" - "Честерфилд" - 4:1 (2:1)
"Саутенд" - "Ньюпорт Каунти" - 0:2 (0:0)
"Уиган Атлетик" - "Блэкпул" - 2:1 (2:0)
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Йовил Таун" - 1:0 (0:0)
"Уикомб Уондерерс" - "Фулхэм" - 0:2 (0:0)
"Сканторп Юнайтед" - "Ноттс Каунти" - 3:3 д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 6:5
"Оксфорд Юнайтед" - "Челтенхэм Таун" - 3:4 д.в. (3:1, 0:2, 0:1)
"Рединг" - "Джиллингем" - 2:0 (0:0)