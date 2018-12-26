"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью

"Фулхэм" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:1). Голом в составе "дачников" отметился полузащитник Райан Сессеньон, у "волков" отличился хавбек Ромен Саисс.

"Фулхэм" с 11 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" располагается на 9-й строчке, имея в активе 26 баллов.

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19-й тур

"Фулхэм" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (0:0)

Голы: Сессеньон, 74 (1:0). Саисс, 85 (1:1).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Моусон, Брайан, Сери (Макдональд, 82), Шюррле (Сессеньон, 66), Митрович, Камара (Кэрни, 73).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 82), Коади, Жоау Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Элдер Кошта, 63), Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 46).

Предупреждения: Чемберс, 44. Саисс, 44. Кристи, 45.

Судья: Марринер.

26 декабря. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

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