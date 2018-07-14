"Фулхэм" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Таргетта

Защитник "Саутгемптона" Мэтт Таргетт может перейти в "Фулхэм", сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, лондонский клуб хочет его подписать, но "святые" отказались продавать футболиста за пять миллионов фунтов, сочтя эту сумму недостаточной.

22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Фулхэм" на правах аренды и в 18 матчах в чемпионшипе забил один мяч при двух голевых передачах. В клубе довольны его игрой и хотели бы выкупить контракт левого защитника на постоянной основе. "Фулхэм" по итогам сезона завоевал путевку в премьер-лигу.