"Фулхэм" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Таргетта

Защитник "Саутгемптона" Мэтт Таргетт может перейти в "Фулхэм", сообщают британские СМИ.
По данным Sky Sports, лондонский клуб хочет его подписать, но "святые" отказались продавать футболиста за пять миллионов фунтов, сочтя эту сумму недостаточной.
22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Фулхэм" на правах аренды и в 18 матчах в чемпионшипе забил один мяч при двух голевых передачах. В клубе довольны его игрой и хотели бы выкупить контракт левого защитника на постоянной основе. "Фулхэм" по итогам сезона завоевал путевку в премьер-лигу.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/