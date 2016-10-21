13:24 | ФУТБОЛ — Англия

Фукс подписал новый контракт с "Лестером"

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Защитник Кристиан Фукс поставил подпись под новым контрактом с "Лестером". Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 30-летним австрийцем рассчитано на 3 года. Футболист с прошлого года выступает за английский клуб. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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