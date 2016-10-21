Фукс подписал новый контракт с "Лестером"

Защитник Кристиан Фукс поставил подпись под новым контрактом с "Лестером". Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 30-летним австрийцем рассчитано на 3 года. Футболист с прошлого года выступает за английский клуб. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

BREAKING: Christian Fuchs has committed his future to #lcfc with a new three-year deal!



Full story https://t.co/akiSDhJli9 pic.twitter.com/BBYhFWLFat – Leicester City (@LCFC) 21 октября 2016 г.