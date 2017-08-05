23:40 5 августа | Футбол — Англия

Фрейзер Кэмпбелл: "Халл" заработал жизненно важное очко на выезде"


Нападающий "Халл Сити" Фрейзер Кэмпбелл считает, что его команда смотрелась лучше "Астон Виллы" во втором тайме матча 1-го тура чемпионшипа. "Тигры" под руководством Леонида Слуцкого сумели набрать очко в дебютном официальном матче российского тренера в Англии.

– Сегодня ребята исправились после неубедительных 15 минут в начале, – написал Кэмпбелл. – Мы были намного лучше во втором тайме и заработали жизненно важное очко против сильного соперника на вызде. Болельщики помогли нам. Спасибо вам и безопасной дороги домой.

Напомним, следующий матч "Халла" состоится 12 августа. Команда Слуцкого дома сыграет против "Бертон Альбион".

Слуцкий огорчил Терри. "Халл" спас ничью в Бирмингеме

Опрос

Что ждет Леонида Слуцкого в "Халл Сити"?
голосовать
Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий