Фрэнк Лэмпард: "Заменить Диегу Косту будет непросто"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил сожаление по поводу того, что клуб решил расстаться с нападающим Диегу Костой. По его словам, заменить такого форварда будет сложно.

– Я большой поклонник Косты, наверное, как и многие фанаты "Челси", – цитирует BT Sports Лэмпарда. – Коста был популярен, потому что он разносторонний форвард. Он может в нападении многое. Диегу становился проблемой для любого защитника. Его заменить непросто. Не думаю, что кто-то способен полностью сделать это. Хотя Мората молодой игрок, умеющий хорошо двигаться. Он хороший бомбардир. Коста же играл на грани. Думаю, что в раздевалке он был не таким жестким, как на поле. Вряд ли он создавал проблемы в команде.