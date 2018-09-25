Фрэнк Лэмпард: "Вы должны быть осторожными с тем, что говорите. Но я не буду давать советы Погба"

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий "Дерби", отметил, что не был бы столь откровенным во время своей карьеры игрока, как полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Француз после матча 6-го тура английской премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:1) заявил, что манкунианцы должны больше атаковать в домашних играх на стадионе "Олд Траффорд".

- Я не собираюсь давать Полю Погба советы перед тем, как мы поедем на "Олд Траффорд", - приводит Goal слова Лэмпарда. - Когда я был игроком, у меня была мантра, согласно которой я не хотел говорить слишком много. Когда вы играете, вы делаете все возможное, а когда вы говорите, вы должны быть осторожными с тем, что вы сказали. Когда я был молод, я наговорил много. Что-то из этого было ошибкой. Все люди разные, но нужно судить только по тому, что происходит на поле. После отрицательного результата я всегда был особенно осторожен в том, что я говорю.

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Дерби Каунти" во вторник, 24 сентября в рамках кубка английской лиги. Матч пройдет в Манчестере и начнется в 22:00 по московскому времени.

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