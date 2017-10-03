Фрэнк Лэмпард: "В "Челси" Де Брейне не был так хорош, как сейчас"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заступился за Жозе Моуринью в истории с уходом из лондонского клуба Кевина Де Брейне, который там не закрепился. Позднее бельгиец стал одним из лидеров "Манчестер Сити".

– Это было трудное время для "Челси", – цитирует BT Sport Лэмпарда. – У Моуринью был Азар, Оскар, Виллиан, а Де Брейне не был так хорош, как сейчас. Это на данный момент можно подумать, что его уход был ошибкой для "Челси". Но правда в том, что это он стал со временем более сильным игроком.