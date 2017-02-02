Фрэнк Лэмпард: "В 38 лет я понял, что пора начинать новую главу в жизни"

Экс-полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард в своем Instagram обратился к общественности со словами благодарности. Сегодня 38-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

- После 21 невероятного года я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы закончить карьеру в качестве футболиста, - написал Лэмпард. - В то время как мне поступали интересные предложения о продолжении карьеры, в 38 лет я понял, что сейчас пора начинать новую главу в моей жизни. Я горжусь теми трофеями, что смог выиграть, и тем, что представлял свою страну в более чем ста матчах и забил почти 300 мячей.

Есть много людей, которых я хотел бы отблагодарить. Спасибо моим родителям за воспитание, за то, что приучили ценить тяжелый труд, самоотверженность и профессионализм. Ценности, которых я всегда придерживался. Бесконечно благодарен за поддержку своей жене Кристине и двум моим дочерям. Вы дали мне силы на такое серьезное решение. Я люблю вас. Кроме того, спасибо моим друзьям. Благодарю своих удивительных партнеров по команде, тренеров, руководителей и сотрудников, за то, что мне выпала честь работать вместе с ними. Я должен отдать должное клубам, в которых играл. Сначала, конечно, "Вест Хэм", который подарил мне прекрасный дебют в 1996 году. Все это произошло благодаря людям, которые поверили в меня, несмотря на мой юный возраст. Совсем недавно я играл за "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк". Мне очень понравились последние годы в этих командах, и я ценю поддержку, которую получил от болельщиков этих клубов.

Ну и, конечно, самая большая часть моего сердца принадлежит "Челси". Клубу, который подарил мне столько впечатлений. Я никогда не забуду ту возможность, что они дали мне, и тот успех, которого мы вместе достигли. Нельзя поблагодарить каждого человека по отдельности, которые помогали мне за все 13 лет карьеры в Лондоне. Я могу сказать, что я буду вечно благодарен всем этим людям. Болельщики "Челси" дали мне и моим партнерам по команде невероятную поддержку. Их страсть и голод до побед почти заставляли меня выступать все лучше с каждым годом. Я не смог бы сделать этого без них.

Глядя вперед, я благодарен Футбольной ассоциации за возможность получить тренерскую лицензию. Я с нетерпением жду возможности работать за пределами поля.