Фрэнк Лэмпард: "Сочувствую Моуринью. Мне тоже это предстоит пережить"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард поддержал коллегу из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец подвергается критике из-за неудачных результатов "МЮ" и напряженных отношений с игроками.

– Все знают, как я отношусь к Моуринью, – цитирует FourFourTwo Лэмпарда. – Он переживает трудный момент. Такие моменты у всех нас будут. И я его переживу. Это с каждым тренером бывает. Я слышал все его последние интервью. Он большой человек и продолжит заниматься своей работой. Конечно, я ему сочувствую. Он не побеждает, хотя должен – ведь это "МЮ".