Фрэнк Лэмпард: "Рад, что делаю первые шаги как тренер в клубе с такими богатыми традициями"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, назначенный на пост главного тренера "Дерби Каунти", отметил, что он с нерепением ждет предстоящей работы. По его словам, он уверен в своих способностях и способностях команды.

– Я взволнован и рад, что делаю мои первые шаги как тренер в клубе с такими богатыми традициями и историей, – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба. – Много времени ушло на обсуждение роли и целей клуба с председателем и членами совета директоров. За основу мы возьмем команду, которая в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионшипе. Однако мы также будем привлекать молодые таланты из клубной академии.

Это моя первая работа в качестве главного тренера, но я долго к этому шел. Я тесно сотрудничал с лучшими тренерами, поэтому я уверен в своих способностях, а также способностях моей команды. Знаю, что будет нелегко. Однако я здесь, чтобы упорно работать. С нетерпением жду предстоящих вызовов.