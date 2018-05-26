Фрэнк Лэмпард: От "Ливерпуля" исходит какая-то свежесть, а "Реал" уже не столь грозен, как раньше"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Он отметил, что раньше испанский клуб был сильнее.

- От "Ливерпуля" исходит какая-то свежесть. В команде сильный состав, они понимают игру, знают что к чему, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Разве у вас нет чувства, что "Реал" уже не представляет столько грозную силу, как это было в прошлые годы?

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.