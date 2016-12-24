Фрэнк Лэмпард: "Надеюсь получить работу в "Челси", но не все получается так, как хочешь"

Бывший полузащитник сборной Англии и "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что надеется вернуться в лондонский клуб. На данный момент 38-летний футболист является свободным агентом, после того как закончился его контракт с клубом MLS "Нью-Йорк Сити". Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год.

– Что бы ни случилось, я буду в "Челси" в любом качестве, – цитирует Express Лэмпарда. – Не важно, буду ли я просто смотреть за игрой команды с трибун. Я не потерял связей с клубом, и если я им еще нужен, то это уже не в моих руках. Я сделал все, что мог.

Я сейчас в расслабленном состоянии. Я вообще терпеливый человек, но не буду ждать до самого конца карьеры, чтобы задуматься о своем будущем. Если мне придет интересное предложение, то я, конечно, приму его. Очевидно, что я надеюсь получить работу в "Челси", но не все получается сделать так, как хочешь.