Фрэнк Лэмпард: "Мной интересовались "Барселона", "Реал" и "Интер", но я рад, что не ушел из "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард рассказал, что к нему ранее проявляли интерес такие клубы, как "Барселона", "Реал" и "Интер". Хавбек провел в лондонском клубе большую часть карьеры - с 2001 по 2014 год.

- Я ни о чем не сожалею и не думаю о прошлом, - цитирует Sky Sports Лэмпарда. - В свое время во мне были заинтересованы "Барселона", "Реал", "Интер", который возглавлял Моуринью. Я никогда не думал: "Я готов к переходу". Но слухи и разговоры ходили. Я очень рад, что не принял ни одного из этих предложений и доволен тем, как сложилась моя карьера.