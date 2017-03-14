Фрэнк Лэмпард: "Канте - лучший центральный полузащитник в мире"

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард считает игрока своей бывшей команды Н'Голо Канте лучшим полузащитником мира. Французский хавбек стал автором победного гола во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:0).

- Канте - лучший центральный полузащитник в мире, - сказал Лэмпард в эфире телеканала BBC. - Он является движущей силой нынешнего "Челси".

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл, который работал вместе с Лэмпардом в студии BBC, назвал француза "наиболее эффективным полузащитником в Европе на данный момент". По его мнению, футболист оказывает большое влияние на команду.