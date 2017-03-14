Фрэнк Лэмпард: "Канте – лучший центральный полузащитник мира"

Бывший капитан "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что хавбек лондонцев Н'Голо Канте является лучшим центральным полузащитником мира. Вчера "Челси" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Кубка Англии (1:0), Канте забил единственный гол в этой встрече.

– Считаю, что Канте – лучший центральный полузащитник мира, – приводит BBC слова Лэмпарда.

– А на Euro-2016 в двух последних матчах он не попадал в основу сборной Франции.

– Странное решение. Но если посмотреть на его игру в нынешнем сезоне… Может, он и немного забивает, но проделывает огромную работу для команды. Не вижу, чтобы кто-то в мире сейчас играл на этой позиции лучше него.