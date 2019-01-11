Фрэнк Лэмпард: "Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард прокомментировал инцидент со шпионом у базы клуба. Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.

- Хорошо, что он это признал, - цитирует Daily Mail Бьельсу. - Я беседовал с ним вчера, и он сказал, что это неправильно с точки зрения спорта. Это нарушило нашу подготовку к игре. Тренировка остановилась, была вызвана полиция, он убежал. Мы работали над тактикой, к тому же он узнал, что Гарри Уилсон не тренировался.