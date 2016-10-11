Фрэнк Лэмпард: "Хочу возглавить "Челси"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард планирует получить тренерскую лицензию после завершения игровой карьеры. При этом хавбек уверен, что с трудоустройством могут возникнуть трудности, потому что он хочет возглавить "Челси".

- Раньше в моей карьере был период, когда я представлял время, когда я буду тренером, - приводит Sky Sports слова Лэмпарда. - После мне казалось, что не могу представить себя в этой роли. Сейчас я снова этого захотел. Мне нужно получить лицензию, но я не могу найти время для этого. Я займусь этим, когда закончу игровую карьеру. Но это будет непросто, потому что я хочу работать только в "Челси".