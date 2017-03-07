11:37 | ФУТБОЛ — Англия

Фрэнк Лэмпард: "Давид Луиз - лучший защитник чемпионата Англии"

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Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что защитник лондонцев Давид Луиз сумел выйти на новый уровень. По его словам, в этом сезоне 29-летний бразилец - лучший защитник в английской премьер-лиге.

- Он стал более взрослым. Когда мы выигрывали Лигу чемпионов, он уже был хорошим игроком, но сейчас он стал еще лучше, - приводит Sky Sports слова Лэмпарда. - Он дисциплинирован и обладает талантом. Давид блестяще справляется со своими обязанностями на поле. Для меня в этом сезоне он лучший защитник в премьер-лиге.

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Материалы REN-TV

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