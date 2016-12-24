Фрэнк Лэмпард: "Агуэро постоянно опаздывал на тренировки, но это его не волновало"

Бывший полузащитник "Челси" и "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард заявил, что аргентинский форвард Серхио Агуэро очень непринужденно ведет себя вне поля. Футболисты играли вместе в сезоне-2014/15, когда заняли второе место в чемпионате Англии. 28-летний Агуэро провел 12 матчей в текущем сезоне премьер-лиги и забил 10 мячей.

– Меня тогда это удивило, ведь в "Челси" я ничего такого не видел, – цитирует Express Лэмпарда. – Агуэро постоянно опаздывал на тренировки, но это его не волновало. Он вел себя непринужденно и прогуливался к тренировочному полю по пять минут. Тренеры штрафовали его, а он говорил: "Хорошо, без проблем, дождитесь выходных, когда я выйду на поле и оформлю хет-трик".